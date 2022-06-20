МЗС України закликало міжнародні організації допомогти українцям, примусово переміщеним на територію РФ

Міністерство закордонних справ України у понеділок з нагоди Всесвітнього дня біженців звернулося до міжнародних організацій з проханням допомогти українцям, переміщеним до Росії проти їхньої волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України з нагоди Всесвітнього дня біженців.

У відомстві повідомили, що 20 червня відзначається Всесвітній день біженців, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН для привернення уваги до становища біженців та внутрішньо переміщених осіб.

"У 2022 році світ був шокований безпрецедентною гуманітарною катастрофою, спричиненою повномасштабної війною Росії проти України. Майже третина наших громадян була змушена залишити свої домівки. Рятуючись від війни, 7,5 млн осіб перетнули міжнародний кордон України. Ще 7,1 млн українців стали вимушеними переселенцями в межах країни. Кожна третя дитина була позбавлена можливості лягати спати у своєму ліжку", - сказано в коментарі.

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У МЗС висловили вдячність Офісу Координаторки системи ООН в Україні, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, Програмі розвитку ООН, ЮНІСЕФ, Фонду ООН у галузі народонаселення та іншим міжнародним організаціям та агенціям за незмінну гуманітарну підтримку та допомогу українським переселенцям.

"Особливо важливою є діяльність Управління ООН у справах біженців в Україні та за кордоном, спрямована на полегшення долі українців, які були вимушені полишити свої домівки через російські бомбардування, а також за залучення послів доброї волі для посилення уваги міжнародної спільноти до гуманітарних потреб нашої держави", - сказано в повідомленні.

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У МЗС також звернулися зі словами вдячності до всіх донорів, які вже здійснюють вкрай необхідний внесок до гуманітарних програм ООН для України, зокрема, Екстреного звернення та Регіонального плану реагування для допомоги біженцям. "Сподіваємося на продовження залучення коштів до цих програм, оскільки держава-агресор не полишає своїх намірів зі знищення Української держави та її народу. Глибоко цінуємо гостинність та теплоту, з якою мільйони наших громадян зустріли у Польщі, Молдові, країнах Балтії, Румунії, Словаччині, Угорщині та багатьох інших країнах", - наголосили у відомстві.

Українські дипломати закликали міжнародні гуманітарні та правозахисні організації приділити особливу увагу долі сотень тисяч громадян України та українських дітей, які були примусово переміщені на територію держави-агресора всупереч міжнародному гуманітарному праву: "Наші громадяни не повинні ставати заручниками агресора, а їхні законні права та інтереси мають бути надійно захищені".

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"Українська держава продовжуватиме захищати інтереси українських громадян за кордоном, у тому числі тих, яких Російська Федерація незаконно вивезла на свою територію", - зазначено в коментарі.