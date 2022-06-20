Новини • Війна

Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай

22 66251
Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку чиновника у фейсбуці.

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот". Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами

Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай

Гайдай наголосив, що українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. "Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами", - підкреслив він.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    щось не бачу як бубачка помер, але Херсон, Мелітопіль, Рубіжне, Маріупіль, Бердянськ, Геніческ, Ізюм, Енергодар і т.д - не віддав

    добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
  • V Vv 00263b4f
    То я собі так думаю, що якщо б ти там був разом з Зе, то ви бы точно не віддали. Чи не так?
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини