Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку чиновника у фейсбуці.

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот". Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами

Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо", - йдеться у дописі.

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Гайдай наголосив, що українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. "Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами", - підкреслив він.