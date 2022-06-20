Скидається на те, що Путін хоче знищити Україну, - Боррель

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що президент РФ Путін хоче знищити Україну.

Про це Боррель розповів на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник ЄС.

Боррель наголосив, що всі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявили про свою повну відданість продовжувати підтримувати Україну всіма способами.

"Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна Росії проти України тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії, на світову економіку", - повідомив представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель