Росія - це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 117-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щодня робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щодня доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного простору.

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації.

Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо.

Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", - сказав Зеленський.

Також читайте: Війська РФ намагаються зібрати сили для повторної атаки Харкова, - Зеленський

Президент також розповів про ситуацію на фронті.

"Як я і передбачав, росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують.

Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 з них посмертно", - повідомив Зеленський.