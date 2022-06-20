Арестович понарікав на українських активістів і назвав їх "гандонами". Йому нагадали про загиблого у бою з росіянами Романа Ратушного
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українська культура вражає та захоплює.
Доти, поки туди не допустили активістів.
В світі нема жодної людини, яка б відчула українську музику та не захопилася.
Тому, що там немає активістів.
Україна домінує у кіберспорті - активісти ще не добралися.
Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися.
Поки там нема активістів.
Суч українська література гарна там, де зуміла відстояти себе від активістів.
Не знаю, як там український секс (давно там не був) але дайте вгадаю - світ бажає його до нестями чи там вже встиглі з’явитися наші активісти?" - написав Арестович і запостив мем про гандон.
"Офіс Президента України це можна вважати позицією усієї вертикалі? Якщо ні, то заберіть у нікчеми доступ до мережі, будь ласка. Хочеться написати про багатьох і детально, але в першу чергу мені складно вкласти в голову як можна писати це через два дні після прощання країни з Романом Ратушним. Це плювок і ганьба", - прокоментував пост Арестовича журналіст Максим Опанасенко.