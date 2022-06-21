Верещук закликала жителів Херсонщини виїжджати через окупований Крим

Жителі Херсонщини мають скористатися можливостями, які їм надають окупанти для виїзду, щоб полегшити контрнаступ української армії для деокупації області.

До цього закликала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему: "Робота з ТОТ та ВПО, обміни полоненими та гуманітарні коридори", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.

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"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково докуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде", - наголосила Верещук.

При цьому вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами "фейковими" документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.

"Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками. Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись", - сказала Верещук.