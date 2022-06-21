Новини • Санкції проти Росії

Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з російським ВПК, - Міноборони

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Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з російським ВПК, - Міноборони
Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією і постачає обладнання для виробництва російської військової техніки.

Про це заявили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - зазначили у Міноборони.

У відомстві наголошують, що підтримка російського ВПК суперечить законним і моральним міркуванням.

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Топ коментарі

  • Moskovia está Culo del mundo
    Чи суперечить моралі та честі,вибух на цій компанії,або фізичне знищення тих хто відповідальний за постачання,чи будемо знов плакати,терпіти та складати сумні пісні,тоді ми приречені на зникнення,бо такий народ не має права на державу!Потрібно діяти,вбивати за Україну,мстити ворогам,щоб кожна тварюка тремтіла від страху,беріть приклад з євреїв,або зникніть!
  • Ireland
    Немає такої національності як «порядні росіяни» є грязні шлюшки як ти , вбивці , мародери , ґвалтівники , кати і твій хазяїн пуйло . Ти поняло ? 28/02/22
  • Виктор Рацун
    А как же санкции? Пора уже вводить уголовную ответственность если по нормальному не понимают.
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