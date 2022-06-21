Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з російським ВПК, - Міноборони
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Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією і постачає обладнання для виробництва російської військової техніки.
Про це заявили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - зазначили у Міноборони.
У відомстві наголошують, що підтримка російського ВПК суперечить законним і моральним міркуванням.