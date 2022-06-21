На південному напрямку ЗСУ знищили 25 росіян і ворожу військову техніку, - ПК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Повітряного командування "Південь".
Обмежений у маневрах і скутий у просуванні вперед противник на суші намагається триматися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і тимчасово окупованого Криму завдає масованих ракетних ударів.
У Херсонській області по позиціях ЗСУ завдав авіаційного удару ворожий вертоліт Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь українськими вертольотами атаковано скупчення противника.
Намагаючись посилити свій вплив на оборону і контрнаступальні дії ЗСУ, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запальні боєприпаси.
Загалом протягом доби знищено 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв'язку, радіолокаційну станцію і станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки і три склади боєприпасів. Під час спроби провести повітряну розвідку в Миколаївській області ворог також позбувся двох БПЛА типу "Орлан-10".