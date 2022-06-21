На південному напрямку ЗСУ знищили 25 росіян і ворожу військову техніку, - ПК "Південь"

На південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Повітряного командування "Південь".

Обмежений у маневрах і скутий у просуванні вперед противник на суші намагається триматися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і тимчасово окупованого Криму завдає масованих ракетних ударів.

У Херсонській області по позиціях ЗСУ завдав авіаційного удару ворожий вертоліт Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь українськими вертольотами атаковано скупчення противника.

Намагаючись посилити свій вплив на оборону і контрнаступальні дії ЗСУ, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запальні боєприпаси.

Загалом протягом доби знищено 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв'язку, радіолокаційну станцію і станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки і три склади боєприпасів. Під час спроби провести повітряну розвідку в Миколаївській області ворог також позбувся двох БПЛА типу "Орлан-10".

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