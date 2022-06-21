Сьогодні Радбез ООН проведе засідання, де розгляне роль пропаганди у розпалюванні війни проти України

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом). Як повідомили в Постійному представництві України при ООН, намічено виступ посла нашої країни при цій організації Сергія Кислиці.

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