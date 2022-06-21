Біля берега у Коблевому здетонувала морська міна, - Братчук

У Коблево в Миколаївській області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані приблизно 50 метрів вона вибухнула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Щодо мінної безпеки. Напередодні в районі населенного пункту Коблево, за 50 м від берега, у воді здетонувала морська міна. Будьте пильними! Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

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