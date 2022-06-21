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Найближчий тиждень може стати вирішальним на Сєверодонецькому напрямку, - ISW

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Найближчий тиждень може стати вирішальним на Сєверодонецькому напрямку, - ISW
Російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєверодонецьк. Найближчий тиждень стане вирішальним для оборони міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни в цей період знову зосередять війська і техніку в районі, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу більш істотного загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєверодонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування у Слов'янськ із південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній зв'язку вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєверодонецьку-Лисичанську.

Російські війська продовжують зосереджуватися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до кордону.

Російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

Також читайте: Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай

Топ коментарі

  • Kek Jager
    А что тут думать? Нет вообще ни одной гипотетической возможности его защитить. Даже про Славянск и Краматорск ситуация 50-50 в лучшем случае и что к середине осени их тоже могут захватить.

    Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.

    Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
  • 4xish
    Рвотный рефлекс на эту фамилию.
    Как можно вообще на него ссылаться.
  • Степан Шевченко 6c508d0d
    три місяці вирішальних тижнів
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