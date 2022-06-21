Громадянин США Стівен Забельські загинув під час боїв в Україні, - The Washington Post

Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За даними газети, некролог було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.

Таким чином, Забельські став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.

Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок із сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".

При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".

Забельські міг бути ветераном Сухопутних військ США.

Наприкінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.

Також читайте: Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж