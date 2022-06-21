Ердоган і Гутерріш обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили варіанти розблокування експорту українського зерна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію президента Туреччини.
Зазначається, що в ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, викликаної війною.
"Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль з експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світової продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.
Також Ердоган повідомив Гутеррішу, що продовжує пропонувати Україні і РФ відновлення мирних переговорів і завершення війни дипломатичним шляхом.
Експорт зерна з України суттєво ускладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.