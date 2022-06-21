Росія намагається обійти санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення, - розвідка Канади

Росія намагається роздобути західні військові технології в обхід санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter розвідки Канади (CSIS)

CSIS попереджає Канадських підприємців, що Росія буде активно намагатися знайти шляхи обходу нових раундів санкцій.

Зазначається, що російський оборонно-промисловий комплекс дуже залежить від іноземних складових і технологій у питанні модернізації армії.

"Російські спроби обійти ці санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і, можливо, будуть посилюватися, в тому числі в Канаді", - попередили у відомстві.

CSIS - головна спецслужба Канади. Вона займається збором та аналізом інформації про національну безпеку країни, бере участь у контррозвідувальних заходах, розвідувальних операціях у Канаді та за кордоном.

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