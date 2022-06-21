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Через значні втрати командування в Україні окупанти набирають на службу офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

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Через значні втрати командування в Україні окупанти набирають на службу офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ
Російські військові компенсують кадрові втрати залученням на короткострокову службу офіцерів запасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що залученим військовим пропонують підписання короткострокових контрактів строком на три місяці.

"За наявною інформацією, в результаті значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладенням короткострокових контрактів терміном на три місяці", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Господи! "Відкрили Америку!" Та їх почали набирать ще за два роки до повномасштабної війни! І я знав про це і писав ще тоді! Племінник дружини у званні капітана звільнився з ЗС РФ ще на початку війни на Донбасі А мобілізували його ще в 2019-му - як тільки наші "втомлені від війни" вибрали в президенти "циркову болонку ЗеЗе" Росія ЩЕ ТОДІ почала підготовку до агресії бо знала що "Блазень" з своїм придуркуватим оточенням за пару років розвалить економіку та армію і вони Україну "візьмуть голими руками"
  • Olena Lynch
    Цим тварюкам, російським найманцям, платять по 250 000 руб на місяць, це наші 100 000 гривень, за ці гроші Ці тварюки із задоволенням йдуть вбивати невинних українців, горіти вам усім у пеклі нелюдям.
  • Тунгусский метеорит
    Прямо зараз через вебкамеру глянув - пляжі на ЮБК Криму - пусті! Що вже казати про менш популярні частини Криму, там зовсім нуль. І це літом! Що таке, москалики укакалися їхать, бояться війни, яку самі ж і розпочали? Аяяяй, які боязливі!
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