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Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, - КМДА

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Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, - КМДА
Із 22 червня рух Південним мостом у Києві буде закрито для приватного транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМДА.

Як зазначається, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

"Рух приватних автівок обмежується. Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години!"- йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Так,якщо ти слуга народу
  • Claudia Smith
    так а хіба його на ремонт закривають? я вирішила, що це заради проїзду спецтранспорту...
  • Ahmed Nunji
    Невже із тексту не зрозуміло?
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