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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 100 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,

артилерійських систем - 752 (+3) од,

РСЗВ - 239 (+1) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 611 (+10),

крилаті ракети  - 137 (+7),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,

спеціальна техніка  - 59 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Багато набили всього! і ракет назбивали! Господи, хай уже цього путлера скорчить, а його орду розірве.
  • Ruslan Tanks
    Очень неплохо покрошили тварей вонючих за сутки.Большой респект нашим ребятам на передовой! Держитесь!
  • Владимир Бугов 07b78e74
    Міст через Дністровський лиман м. Затока зруйновано не враховуючи скільки в Луганській обл.
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