Берегова оборона України підірвала плани РФ щодо встановлення контролю над морем, - британська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Міноборони Британії, 17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування протикорабельних ракет "Гарпун", наданих заходом, для ураження російських морських сил.
Метою атаки був російський військово-морський буксир "Василий Бех", що доставляв озброєння і особовий склад на острів Зміїний в північно-західній частині Чорного моря.
Це останній із серії російських кораблів, включно із крейсером "Москва", які були пошкоджені або знищені Україною під час війни.
"Знищення російського корабля під час місії з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої окупаційні сили на острові Зміїний", - йдеться в повідомленні.