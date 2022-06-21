Берегова оборона України підірвала плани РФ щодо встановлення контролю над морем, - британська розвідка

Можливості української берегової оборони значною мірою нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, 17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування протикорабельних ракет "Гарпун", наданих заходом, для ураження російських морських сил.

Метою атаки був російський військово-морський буксир "Василий Бех", що доставляв озброєння і особовий склад на острів Зміїний в північно-західній частині Чорного моря.

Це останній із серії російських кораблів, включно із крейсером "Москва", які були пошкоджені або знищені Україною під час війни.

"Знищення російського корабля під час місії з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої окупаційні сили на острові Зміїний", - йдеться в повідомленні.

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