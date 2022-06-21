Південь мав стати одним з найуспішніших місць нашої оборони. Все провалилося через зраду, - Арестович

У південних областях України перед війною проводилися серйозні військові навчання із захисту регіону в разі російської агресії, але операція провалилася через зраду "осіб, які приймають рішення".

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав, що в одному з інтерв'ю Арестович сказав, що Херсонську область "про...бали", й запитав, чи представник Офісу президента знає імена цих людей.

Арестович зазначив, що одним із таких людей є помічник начальника управління СБУ у Херсонській області – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін, про що днями розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

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"Він був заарештований ще в березні. За попередніми даними, він передавав дані про систему [мінних] полів, взагалі про систему оборони і навіть наводив російську авіацію на українські підрозділи, – сказав Арестович. – Ми знаємо, що керівник херсонського штабу ТРО зараз на російській стороні. Думаю, що це не останні особи, яких там встановлять як винних".

Радник керівника Офісу президента додав, що у провалі оборони Херсонської області були як об'єктивні, так і фактор зради.

"На цьому напрямі перевага російських сил була об'єктивно більша і найнеприємніша - кримська авіація була дуже близько. Вони "розвантажували" по наших військах, поверталися, швидко поповнювалися і знову прилітали. Плюс місцевість - у степу дуже складно від авіації ховатися. Плюс суб'єктивний фактор - це зрада. Накладання цих факторів і дало ефект", – зазначив Арестович.

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Він додав, що зрада була на "середньому рівні", тоді як солдати та офіцери на низовій ланці зробили все, щоб захистити регіон.

"Про...б, якщо вже про це говорити, на середньому рівні, що називається "осіб, що приймають рішення", вдала операція російських спецслужб, які зуміли цих людей розбестити й перевербувати, ну і зраду з їхнього боку, – назвав радник фактори, які вплинули на швидку окупацію області. – Я нікому ще не говорив – вам скажу. Напередодні війни було проведене спеціальне командно-штабне навчання на місцевості з оборони півдня. Було все сплановано. По ідеї, це мало стати одним з найуспішніших місць нашої оборони, там були враховані всі нюанси, я про це точно знаю, але саме через зраду це провалилося. Середня ланка – зрадники – відіграли свою роль.

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Арестович при цьому наголосив, що частина військових героїчно виборювала область.

"Морська піхота героїчно лягла, але не пускала, як могла. 65-а бригада боролася до кінця, у тому числі за Антонівський міст. Постраждала дуже сильно, на неї обрушився удар 15-20-разово переважаючого супротивника. Тобто там обороняли, військові з честю виконували свій обов'язок. Ми знаємо морського піхотинця, який підірвав ціною свого життя один із мостів у районі Генічеська, щоб не пройшли [окупанти]", – нагадав представник Офісу президента.