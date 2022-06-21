Лубінець замість Денісової: в Раду внесли пропозицію про нового омбудсмена

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВР з прав людини.

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав він.

Зараз Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.