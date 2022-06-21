Війська РФ сформували ешелон з катерами на залізничній станції Джанкой в окупованому Криму, - Братчук
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На залізничній станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму російські військові сформували ешелон з катерами. Вони будуть відправлені на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука у Telegram.
За його словами, на залізничних платформах були помічені два катери БМК-15, ще два БМК-130 і один катер БМК-Т.
Крім того, в Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.
"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - зазначив Братчук.