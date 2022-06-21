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Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, - Дуда

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Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, - Дуда
Таке ж партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зазначається, що цей формат партнерства - новостворений. Така форма взаємодії адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів - окрім стратегічного партнерства - партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - пояснив Дуда.

Ініціативу трьох морів засновано у 2016 році як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.

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Топ коментарі

  • Сірий
    Балтії.
  • Валентина Саюн c856325a
    Старий Євросоюз з верхівкою Німеччина, Італія і Франція уже не актуальні, Новий з Польщею і країни Прибалтики
  • Denjj Pushilin 7f164a51
    ТРЕБА ЗАПРОСИТИ БРИТАНЦІВ І СТВОРИТИ ДІЮЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ ЄВРОСОЮЗУ.
    ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
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