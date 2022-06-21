Російських строковиків із затонулого крейсера "Москва" хочуть знову відправити на війну

Тих, кому вдалося вижити після загибелі "Москви", обіцяли перевести на сушу. Але натомість утримують на кораблі "Ладний", який потребує ремонту, та збираються знову відправити воювати.

Про це пише російське опозиційне видання "Новая газета. Европа", повідомляє Цензор.НЕТ. Про долю строковиків стало відомо з листа, який їхні батьки направили до "військової прокуратури" окупованого Севастополі, Комітету солдатських матерів та уповноваженому з прав людини.

Батьки пишуть, що корабель "Ладний" збираються вивести в море для участі в "спеціальній військовій операції", як в Росії офіційно називають війну. І що 49 строковиків з "Москви" не хочуть знову брати участь у військових діях.

"Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно залучені до СВО на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи, що сталася. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючи ситуацію", - пишуть батьки.

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Нагадаємо, крейсер "Москва" 13 квітня був уражений українськими ракетами "Нептун" та затонув.