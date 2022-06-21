Від початку робіт з розмінування на Київщині знешкоджено майже 44 тис. вибухонебезпечних предметів, - КОВА

У Київській області знешкоджено майже 44 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено понад 16 550 га території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Київська обласна військова адміністрація.

Так, 20 червня роботи з розмінування проводилися в таких населених пунктах:

Бучанського району: м. Ірпінь, м. Буча , смт Гостомель, с. Горенка, смт Ворзель, смт Макарів, смт Бородянка, с. Дружня, с. Микуличі,

с. Галинка, с. Мироцьке, с. Небрат, с. Березівка, с. Мила, с. Дмитрівка, с. Липівка, с. Андріївка,

с. Галинка, с. Мироцьке, с. Небрат, с. Березівка, с. Мила, с. Дмитрівка, с. Липівка, с. Андріївка, Броварського району: с. Плоське, с. Княжичі, м. Бровари, с. Мокрець,

Вишгородського району: с. Запрудка, смт Красятичі, с. Зірка,

с. Обуховичі.

"Обстежено 109,99 га території. Перевірено 2 км автомобільних доріг, 6 об’єктів. Виявлено та знешкоджено 275 од. ВНП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку робіт здійснено 3277 залучення, обстежено 16 558,53 га території. Перевірено 1043 об’єкти, 585,1 км автомобільних доріг та 7 км залізничних колій, 1045,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 43 тис. 889 од. ВНП. Роботи тривають.

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