"Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін

Наскок радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича - це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:

- зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;

- змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);

- (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань.

"Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас. Для Єрмака/Татарова/Арествовича і ко - ворогами є активісти, а не, наприклад, рускі агенти впливу а-ля Влащенко і ко. Останні для них свої: в них такі ж "цінності", - зауважив Шабунін.

"До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства - природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу", - продовжує він.

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На переконання глави ЦПК, такі "політики" завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах.

"Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні.P.S. Олексій Арестович, а ти не міг потерпіти, хоча б 9 днів від поховання активіста Романа Ратушного? Має ж бути хоч крапля совісті?", - звертається Шабунін до Арестовича.