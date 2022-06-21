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Передача Україні танків Т-72 поки відкладається: Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо поставок Leopard

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Передача Україні танків Т-72 поки відкладається: Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо поставок Leopard
Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною про угоду з поставками танків Leopard. Тому поставки Україні танків Т-72 поки відкладаються.

Про це заявили в Міноборони Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Зазначається, що Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на поставку в Україну 30 танків Т-72 радянського походження Берлін зміг запропонувати Братиславі тільки 15 танків Leopard 2A4.

Речник Міноборони Словаччини підтвердив цю інформацію, заявивши, що "15 танків Leopard не можуть бути для них рішенням, оскільки Словаччині потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон".

При цьому він уточнив, що Братислава продовжує переговори з союзниками, щоб знайти прийнятні форми підтримки України у війні проти РФ.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Як неочікувано, Мінетчина в своєму репертуарі... мадяри хоча б відкрито смокчуть *****, й облизуються й говорять смачно дайте ще... а німці все теж саме роблять нишком і роблять вигляд що не смачно
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Отака вона, допомога від німеччини, один п...здьож, вибачаюсь, що не культурно.
  • Инженегр Инженегрович 7a1e6572
    Так если за 15 смогли договориться, то дайте 15. Нам все что больше 0 в радость.
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