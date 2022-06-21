З окупованої Харківщини евакуювали ще 993 людини, - ОВА
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, для евакуації задіяли понад 30 автобусів до Чугуєва та Харкова.
"Дякую чеській ініціативі "Helping to leave", а також харківськім волонтерам організацій Eventroom, Kharkiv Help, Help me, Kharkiv, "Незламний Харків" та ETOC за допомогу в організації евакуації. Також велика подяка усім службам, які брали участь в евакуації: медикам екстреної медичної допомоги, психологам обласного управління ДСНС, працівникам Нацполіції, прикордонникам, працівникам Харківської ОВА, органам місцевого самоврядування, "Червоному Хресту" та ін", - додає Синєгубов.
"Хочу наголосити, що ми щодня комунікуємо із представниками тимчасово окупованих громад. Робимо все можливе, щоб допомагати нашим громадянам", - резюмує очільник регіону.