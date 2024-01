З окупованої Харківщини евакуювали ще 993 людини, - ОВА

Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати ще 993 людини, серед яких 254 дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для евакуації задіяли понад 30 автобусів до Чугуєва та Харкова.

"Дякую чеській ініціативі "Helping to leave", а також харківськім волонтерам організацій Eventroom, Kharkiv Help, Help me, Kharkiv, "Незламний Харків" та ETOC за допомогу в організації евакуації. Також велика подяка усім службам, які брали участь в евакуації: медикам екстреної медичної допомоги, психологам обласного управління ДСНС, працівникам Нацполіції, прикордонникам, працівникам Харківської ОВА, органам місцевого самоврядування, "Червоному Хресту" та ін", - додає Синєгубов.

"Хочу наголосити, що ми щодня комунікуємо із представниками тимчасово окупованих громад. Робимо все можливе, щоб допомагати нашим громадянам", - резюмує очільник регіону.

