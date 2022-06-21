Окупанти досі не можуть загасити "вишки Бойка"
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Окупанти не можуть загасити вогонь на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався свердловини.
Про це повідомила колаборантів Ольга Ковітіді, так звана член Ради Федерації РФ від "влади" окупованого Криму, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"На даний період (продовжують ліквідувати), намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини", – сказала колаборантка.
За словами Ковітіді, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.
Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".