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Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня

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Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня
Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари й розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів).

В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Читайте: Уряд пропонує скасувати безмитне ввезення автівок, - законопроєкт

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Топ коментарі

  • Reagan Ron
    Лучше бы сократили расходы на бездельников на госслужбе,сотни тысяч дармоедов получают огромные зарплаты и не приносят никакой пользы.
  • Oleksandr Zabolotnyy
    Там крім авто ще й мито на весь імпорт вернуть....Ви порахуйте які тепер ціни будуть на товари...Зграя клоунів(
  • Green sheet
    Типо кто не успел тот опоздал? Успели только самые шустрые хорошим баблом на кармане и которых война не затронула
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