Тарифи на газ та тепло не змінюватимуть до кінця війни: Рада схвалила мораторій у першому читанні
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт №7427 щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів залучення більше 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів", - йдеться в повідомленні.
"За" проголосували 229 нардепів.
За словами Железняка, скорочені строки підготовки провалили.
Проєкт закону про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення пропонує встановити:
- тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
"В цьому контексті законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості", - йдеться в пояснювальній записці.