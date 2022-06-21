Окупанти вночі вдарили по депо харківського метрополітену, поранено одну особу, - Терехов

У Харкові вночі російські війська обстріляли депо метрополітену, внаслідок чого одну людину поранено.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація напружена. Були нічні прильоти. Декілька мікрорайонів відразу зазнали бомбардувань, ракетних ударів із боку російського агресора. Є руйнування. Це цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, зокрема, депо метрополітену, де стояла певна кількість поїздів. Є одна поранена людина. Зараз там працює ДСНС, йде розмінування, а потім приступимо до розбору завалів", - зазначив очільник міста.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок удару балістичної ракети по інфраструктурі метрополітену пошкоджено щонайменше три поїзди.

КП "Харківський метрополітен" поінформувало, що "з технічних причин рух поїздів на ділянці Салтівської лінії від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено".

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