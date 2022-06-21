На сьогодні на Київщині знайдено тіла 1333 українців, - Нєбитов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у вівторок в ефірі телемарафону начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
"На жаль, ми продовжуємо знаходити тіла наших загиблих громадян... На сьогодні маємо вже 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до судово-медичних установ", - сказав Нєбитов
За його словами, більш ніж половина знайдених українців загинула від стрілецької зброї.
Нєбитов розповів, що в останньому знайденому правоохоронцями похованні було сім тіл. "Фактично люди були поховані шарами… у кожного з них постріли в коліна та в голову. Вони були знайдені у цивільному, на сьогодні триває процес їхньої ідентифікації", - додав Нєбитов.
Загалом, як зазначив начальник главку, на Київщині не упізнано ще 213 тіл.
Ще 300 людей, за його словами, вважаються зниклими безвісти.