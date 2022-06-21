ЄС не зможе покрити дефіцит російського газу. Взимку може не вистачити енергоресурсів, - єврокомісар

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що взимку можливий реальний ризик нестачі енергії для Євросоюзу.

Про це вона сказала під час бізнес-форуму "Трьох морів", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відновлювані джерела енергії та енергоефективність необхідні, але цього недостатньо. Наразі ми не можемо покрити дефіцит російського газу тільки цим. Зима не за горами, і це буде непростий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, існує реальний ризик того, що у нас не вистачить енергії для нашого суспільства", – сказала Сімсон.

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