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ЄС не зможе покрити дефіцит російського газу. Взимку може не вистачити енергоресурсів, - єврокомісар

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ЄС не зможе покрити дефіцит російського газу. Взимку може не вистачити енергоресурсів, - єврокомісар
Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що взимку можливий реальний ризик нестачі енергії для Євросоюзу.

Про це вона сказала під час бізнес-форуму "Трьох морів", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відновлювані джерела енергії та енергоефективність необхідні, але цього недостатньо. Наразі ми не можемо покрити дефіцит російського газу тільки цим. Зима не за горами, і це буде непростий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, існує реальний ризик того, що у нас не вистачить енергії для нашого суспільства", – сказала Сімсон.

Також читайте: Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими

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Топ коментарі

  • Dima30
    німці запускайте свої АЕС які меркель нещодавно закрила!
  • Бенина Мама
    Поэтому надо всем вместе разгромить Парашу до начала отопительного сезона.
  • Hanka Panyanka
    думать надо было раньше, а не идти в пасть к волкам добровольно...
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