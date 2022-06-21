Депортованим в Росію українцям не виплачують обіцяних грошей, - росЗМІ

З 24 лютого понад мільйон громадян України опинилися на території Російської Федерації. Кремль обіцяв "біженцям" видати по 10 тисяч рублів, тобто близько 170 євро. Багато хто подав заяви на виплати ще наприкінці лютого, але досі не отримав виплат.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

За даними ООН, до Росії поїхали добровільно або були вивезені 1,1 млн українців. "РИА Новости" наводить дані, що кордон із Росією перетнули 1,6 млн людей із України, з яких 262,8 тисяч - діти, зазначає "Новая газета".

Як пише видання, президент РФ Володимир Путін 18 лютого доручив уряду терміново забезпечити кожному біженцю, що прибуває з Донбасу, виплату в розмірі 10 тисяч рублів. Гроші пообіцяли виділити із резервного фонду.

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"РИА Новости" повідомляють, що до 7 червня були 10-тисячні виплати "по 301,51 тисячі заяв на загальну суму 3 мільярди 15 мільйонів 90 тисяч рублів". За даними співрозмовника агентства, це становить 77,9% загальної кількості поданих заяв. Тож, згідно з підрахунками, виплати на той момент не отримали 85,5 тисяч заявників. Судячи з даних "РИА Новостей", решта майже 1,3 млн людей, які виїхали з України, навіть не подавали документи на отримання 10 тисяч рублів, пише "Новая газета".

Більшість людей із України, з якими поспілкувалися журналісти видання, виплати так і не отримали. Заяви на виплати вони подали ще в березні, але грошей досі немає.

Українцям, які планують залишатися в РФ, розповідають, що виплати затримують через "біженців одного дня". Вони приїжджають, подають заяву на виплати та їдуть назад того ж дня. Середня ціна за перевезення однієї людини через кордон для подачі на виплати - 3000 рублів. Судячи з кількості таких пропозицій у соціальних мережах, зауважує видання, бізнес популярний. Тож нібито таких "біженців одного дня" намагають відсіювати.

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