Патрушев погрожує Литві через заборону транзиту вантажів з РФ: "Це серйозно позначиться на мешканцях вашої країни"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев погрожує Литві через заборону на транзит російських товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на мешканцях Литви", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області.

Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.

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