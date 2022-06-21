ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"
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Українські захисники просуваються на Херсонщині та змушують окупантів облаштовувати нові ребежу оборони.
Про це в ефірі 24 каналу заявила очільниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та вимушені користуватися запасними, оскільки їх навіть здвіти відтісняють ЗСУ.