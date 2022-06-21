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ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"

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ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"
Українські захисники просуваються на Херсонщині та змушують окупантів облаштовувати нові ребежу оборони.

Про це в ефірі 24 каналу заявила очільниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та вимушені користуватися запасними, оскільки їх навіть здвіти відтісняють ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Как интересно, русня за два месяца соорудила Три линии обороны Херсона, а Зебуины за три года не соорудили НИ ОДНОЙ обороны Херсона. Как так?
  • Andrey Zharov
    давайте хлопцi, душiть цю скотобазу...
  • Арнила
    Если там командует Марчелло, то Херсонщину вернем. Всему свое время.
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