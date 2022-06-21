Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви" закликав їх говорити про Україну та не давати світові переключитися на щось інше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Цими днями я був на передовій, де наші сміливі солдати, наші сміливі захисники протистоять російській армії. 117 днів тому для України все змінилося. Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство. Я кажу вам як є: саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви", - зазначив Зеленський.

"Ви – найкращі креативники світу, ви завжди перебуваєте на вістрі подій. "Прапор біженців" чи "Смілива дівчинка", "Айс бакет челендж" чи "Ріки світла" - ви щоразу знаходите слова та образи, щоб дістатися глибин людської душі та змусити людей говорити про проблеми, яких в іншому разі не помічали б", - додає глава держави.

"Звичайно, я впевнений, що ви ще багато зробите, щоб увічнити українську сміливість. Ваші кампанії та ваша робота зроблять легенду з нашої боротьби за свободу. Адже ми боремося за свободу не тільки для себе – ми боремося за свободу всього демократичного світу, усіх, хто навіть уявити собі не може, які масштаби тиранії й цензури існують у Росії. Зараз ви можете, просто застосовуючи ваші професійні якості, принести мир у Європу. Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, яка застрягла в минулому", - констатує Зеленський.

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"Говоріть про Україну! Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів", - резюмує він.