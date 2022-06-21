Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають "на підвал", - мер Енергодара Орлов

Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські окупаційні сили все активніше почали застосовувати репресії стосовно українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті.

Про це він розповів "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло", – поділився Орлов.

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

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2 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.