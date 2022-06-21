Усі країни ЄС схвалять надання Україні статусу кандидата на вступ, - Bloomberg

Усі 27 країн-членів Європейського союзу мають намір офіційно схвалити надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це стало відомо Bloomberg з власних джерел, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"27 держав-членів Європейського союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата пізніше цього тижня після зустрічі послів ЄС у понеділок (20 червня. - Ред.), на якому ніхто не заперечував проти цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, минулого тижня Європейська комісія вже рекомендувала надати Україні цей статус, який є першим, але дуже символічним кроком на довгому шляху членства в ЄС. При цьому Україна буде зобов’язана здійснити низку реформ, пов'язаних із верховенством права, правосуддям та боротьбою з корупцією.

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Окрім того, блок також має намір підтримати думку комісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови, заявили джерела видання.

"Цей статус особливо важливий для України, яка вклала так багато свого політичного майбутнього у тісніші стосунки з Європою, оскільки шукає моральної підтримки у протидії російській агресії", - пише Bloomberg.

Очікується, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня. Остаточне рішення про надання статусу та будь-які супутні умови повинні бути схвалені всіма державами-членами, перш ніж воно стане остаточним.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону також заявила, що надання Україні статусу кандидата у члени Європейського союзу має повний консенсус серед лідерів країн ЄС.

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"Я можу поділитися важливою інформацією, що кожна з цих країн вже після рішення Єврокомісії в п’ятницю заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата, навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24 червня. Я можу підтвердити, що ми маємо повний консенсус лідерів", - розповіла посадовиця.