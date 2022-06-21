Європа запроваджує надзвичайні плани щодо переходу на вугілля, - ЗМІ

Країни Європи ввели в дію надзвичайні плани, які можуть призвести до нормування поставок природного газу і сигналізують про повернення до використання вугільних джерел енергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Російський "Газпром" скоротив поставки природного газу газогоном "Північний потік" до Німеччини - який також іде в решту Європи - більш ніж наполовину з минулого тижня, посилаючись на затримку обладнання в Канаді внаслідок санкцій через війну в Україні.

Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявили, що дії "Газпрому" були політично мотивовані, але Москва наполягає на тому, що це технічна причина.

"У нас є газ, він готовий до постачання, але європейці мають повернути обладнання, яке має бути відремонтоване відповідно до їхніх зобов'язань", - заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% в поставках природного газу і, попри введення заборони на імпорт нафти і вугілля, він не ухвалив жодних рішень щодо обмеження закупівель газу.

У понеділок Нідерланди і Данія заявили, що вони працюють над планами дій у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із перебоями в поставках енергоносіїв.

У Нідерландах влада буде планувати і попереджатиме населення в разі перебоїв із поставками газу, хоча неясно, як буде нормуватися газ у разі реальної нестачі.

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Тим часом енергетичне агентство Данії повідомило, що в разі загострення ситуації природний газ буде нормований і обмежений для деяких промислових користувачів, щоб споживачі могли мати зимове опалення.

Італія розглядає можливість оголошення режиму підвищеної готовності у сфері енергетики після того, як у понеділок поставки з Росії енергетичному гіганту Eni на шостий день виявилися нижче запиту. В умовах надзвичайного стану Італія може почати нормувати поставки газу промисловим споживачам.

Німеччина й Австрія вже задіяли надзвичайні плани, які в кінцевому підсумку можуть призвести до нормування газу.