Посадовцю "Укренерго" повідомлено про підозру в пособництві країні-агресору, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ "НЕК "Укренерго" повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він надав згоду на зайняття посади директора так званих "Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства ДНР "Державної магістральної мережевої компанії".

"Після призначення підозрюваний спільно з керівництвом так званої "ДНР" вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі, для задоволення їх потреб", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

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