На "вишках Бойка" стояли засоби радіолокації, що дозволяли росіянам "бачити нас навскрізь за будь-якої погоди", - Клименко
Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів головний редактор Black Sea News, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, на шельфі Чорного моря знаходяться близько 15 бурових платформ та блок-кондукторів, що видобувають газ та переказують його до окупованого Криму. На кожній з цих установок знаходиться близько десятка російських військових.
"На них встановлена досить велика кількість засобів радіоелектронної боротьби та радіолокаційного контролю підводної, надводної та повітряної обстановки. Тобто це військові об’єкти, що контролюють український сектор Чорного моря", - розповів Клименко.
Експерт наголосив, що російські військові є на кожній з бурових установок.
"Це така мережа, що накривала весь український сектор Чорного моря й бачила нас навскрізь за будь-якої погоди, в будь-яку пору року і так далі", - додав він.
Тепер, за словами Клименка, судна "Чорноморнафтогазу" знімають персонал з усіх бурових платформ, розташованих неподалік Криму.
"Це означає, що вся ця система видобування краденого українського газу перестала сьогодні функціонувати", - додав експерт.