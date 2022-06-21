Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico

Литва може стати першою ціллю російського диктатора Володимира Путіна, якщо він наважиться на конфронтацію з НАТО - йдеться про так званий Сувальський коридор, розташований на кордоні Польщі та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Politico.

Військові аналітики зазначають, що Сувальський коридор, що протягнувся приблизно на 100 км вздовж литовсько-польського кордону, між Білоруссю на сході та Калінінградом на заході, ймовірно, стане однією з перших цілей Путіна, якщо він вирішить розпочати конфронтацію з НАТО.

Дана ділянка місцевості є сухопутним коридором у Калінінград. Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес також вважає, що у конфлікті із Заходом Росія може увірватися в коридор одночасно зі сходу та заходу, відірвавши країни Балтії від їхніх союзників на півдні.

"Це величезна вразливість, тому що вторгнення відрізало б Литву, Латвію та Естонію від решти НАТО", - сказав Ільвес.

Такий крок також спричинив би негайне протистояння між Москвою та членами НАТО, які мають ядерну зброю, і поставив би світ на межу конфронтації, яка "закінчиться кінцем людства".

Водночас, видання зазначає, що немає причин припускати, що напад неминучий, хоча Путіну, схоже, подобається змушувати західні країни роздумувати, яким буде його наступний крок.

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