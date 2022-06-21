Новини • Війна

Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico

9 26332
Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico
Литва може стати першою ціллю російського диктатора Володимира Путіна, якщо він наважиться на конфронтацію з НАТО - йдеться про так званий Сувальський коридор, розташований на кордоні Польщі та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Politico.

Військові аналітики зазначають, що Сувальський коридор, що протягнувся приблизно на 100 км вздовж литовсько-польського кордону, між Білоруссю на сході та Калінінградом на заході, ймовірно, стане однією з перших цілей Путіна, якщо він вирішить розпочати конфронтацію з НАТО.

Дана ділянка місцевості є сухопутним коридором у Калінінград. Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес також вважає, що у конфлікті із Заходом Росія може увірватися в коридор одночасно зі сходу та заходу, відірвавши країни Балтії від їхніх союзників на півдні.

"Це величезна вразливість, тому що вторгнення відрізало б Литву, Латвію та Естонію від решти НАТО", - сказав Ільвес.

Такий крок також спричинив би негайне протистояння між Москвою та членами НАТО, які мають ядерну зброю, і поставив би світ на межу конфронтації, яка "закінчиться кінцем людства".

Водночас, видання зазначає, що немає причин припускати, що напад неминучий, хоча Путіну, схоже, подобається змушувати західні країни роздумувати, яким буде його наступний крок.

Також читайте: Патрушев погрожує Литві через заборону транзиту вантажів з РФ: "Це серйозно позначиться на мешканцях вашої країни"

Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • stels400
    Це буде останній цвях в його домовину
  • Bad Robot
    і буде хлу половий орган бабушкі... якщо він наважиться воювати з нато
  • Post-AV
    От этого маразматика что угодно можно ожидать, конечно. Но до открытого конфликта с НАТО он вряд ли дойдет. Не, я понимаю, что у него есть бункер, а в бункере есть прислуга. Но вот холопов в стране сильно убудет. И кем ему руководить? Комарами в тайге? Сцарю держава нужна
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини