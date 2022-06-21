МЗС Естонії викликало російського посла для вручення ноти про порушення повітряного кордону
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу Генерального штабу Сил оборони Естонії.
Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем. Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
У вівторок, 21 червня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону 18 червня.
З погляду Естонії, це дуже серйозний і прикрий випадок, який, безсумнівно, викликає додаткову напруженість і в будь-якому разі неприйнятний.
Віцеканцлер Рейн Таммсаар, який зустрівся з послом Росії, ще раз наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії. МЗС ЕР ще раз закликає Росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Віцеканцлер Таммсаар також висловив солідарність із Литвою, наголосивши, що Литва виконує рішення четвертого пакету санкцій Європейського Союзу. Росія має перестати загрожувати сусіднім країнам і усвідомити, що агресія Росії проти України має високу ціну.
Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п'ять разів.