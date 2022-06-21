США від кінця лютого прийняли 30 тисяч громадян України, змушених тікати від розв’язаної Росією війни, - Блінкен

Нинішня гуманітарна криза стала причиною найбільшої кількості біженців в історії.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди Всесвітнього дня біженців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"У цей Всесвітній день біженців ми визнаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, що призвела до найбільшої кількості біженців в історії. Минулого місяця ми досягли трагічної віхи - понад 100 мільйонів людей, вимушено переміщених у всьому світі", - сказав Блінкен.

"Агресивна війна російського уряду в Україні лише загострила цю кризу, змусивши близько 6 мільйонів людей в Україні втікати в сусідні країни, де уряди та громадяни продемонстрували надзвичайну щедрість", - заявив держсекретар США.

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Блінкен згадав про обіцянку президента Байдена прийняти у США близько 100 тисяч українських біженців.

"З них приблизно 30 тисяч вже прибули у США від кінця лютого", - заявив Блінкен.

За словами дипломата, США в цьому питанні допомагають як гуманітарною підтримкою, так і через дипломатію та надання людям притулку.

"Ми збільшили річний ліміт прийому біженців до 125 тисяч людей, порівняно з історично низьким рівнем у 15 тисяч кілька років тому. Ми беремо на роботу більше працівників, які обробляють документи та приймають біженців. З січня 2021 року ми збільшили кількість персоналу у Центрі з підтримки переселення на понад 50% і розширили кількість місцевих партнерів із переселення, з якими ми працюємо. Ми використовуємо нові можливості із відео-конференцій, щоб проводити співбесіди на відстані з тими, хто подає заявку із важкодоступних місць. Ми також використовуємо переваги новітніх технологій, щоб зменшити час безпекової перевірки", - сказав держсекретар США.

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Головний дипломат США закликав світову спільноту долучитись до підтримки потреб біженців і збільшити допомогу.