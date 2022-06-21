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Латвійське суспільство втомилося від біженців з України, - голова МВС

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Латвійське суспільство втомилося від біженців з України, - голова МВС
Глава МВС Латвії Кристапс Еклонс визнав, що суспільство і підприємці відчувають втому від прийому воєнних біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Він сказав, що спочатку багато латвійців сподівалися, що війна Росії проти України скоро закінчиться. Але цього не сталося, тож ентузіазм згас і настала втома. Зараз, за його словами, з місцевого самоврядування в різних частинах країни надходять сигнали про труднощі з розміщенням біженців.

"Навіть за збереження існуючого фінансування є підприємці, які кажуть "ні, ми припиняємо", і тому нам потрібно шукати інші рішення", - сказав Еклонс.

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Він закликав латвійців розглянути можливості розмістити біженців з України у себе в приватному порядку.

За даними МВС Латвії, до країни прибули від 32 до 33 тис. біженців з України. Близько 12 тис. з них розмістили в муніципальному житлі. Решта знайшли помешкання самостійно.

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Топ коментарі

  • Player New
    Тому що випускати потрібно було тільки багатодітних, жінок з дітьми, інвалідів та людей похилого віку, випустили забагато тим більше з регіонів які війну тільки по телевізору бачили.
  • Aks World
    Нафига ты перекручиваешь его слова? Это чисто кацапская тактика так делать.
    Он о том, какого фига за границу поперлись люди с городов, где даже не слышали, что такое война? Для чего они уехали и заняли места тех, кому реально некуда уехать?
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Думаєте, біженці не втомились? Ви в себе вдома, а в деко з них взагалі нема куди повертатися...
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