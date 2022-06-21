Через значні втрати у війні проти України окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії, - ГУР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, у федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни.
"Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії. Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії, - йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, останні кадрові Ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.