Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже на фронті, - Резніков

Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.

Міністр подякував німецьким партнерам за підтримку.

"Як завжди, Головнокомандувач Збройних Сил України Генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати.

Дуже ціную зусилля моєї колеги - міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", - додав Резніков.

Читайте: Україна не планує нападу на Росію та захоплення її територій, - Резніков