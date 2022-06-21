Понад 550 людей, які знаходяться в бомбосховищах "Азоту", відмовляються евакуюватись, - Гайдай
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У бомбосховищах "Азоту" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей. Переважно це працівники підприємства та їхні родини.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На заводі є кілька бомбосховищ, там переважно знаходяться працівники підприємства зі своїми родинами. Вони навідріз відмовились евакуюватись. Наразі у них є харчі, вода та елементарні ліки", - повідомив Гайдай.