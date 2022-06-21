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Понад 550 людей, які знаходяться в бомбосховищах "Азоту", відмовляються евакуюватись, - Гайдай

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Понад 550 людей, які знаходяться в бомбосховищах "Азоту", відмовляються евакуюватись, - Гайдай
У бомбосховищах "Азоту" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей. Переважно це працівники підприємства та їхні родини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На заводі є кілька бомбосховищ, там переважно знаходяться працівники підприємства зі своїми родинами. Вони навідріз відмовились евакуюватись. Наразі у них є харчі, вода та елементарні ліки", - повідомив Гайдай.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
  • Володимир Ярощук
    Своїх чекають ! За поребрик їх !
  • Vitaliy Khyzhnyak
    Який процент з них чекають з квітами кацапів?
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