Німеччина може позбутися енергозалежності від РФ до кінця року, - Шольц

Німеччина почала вчасно вживати заходи зі зменшення залежності від російських енергоносіїв і попри складнощі зможе позбутися її.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мета уряду, зазначив канцлер, "зробити Німеччину крок за кроком незалежною від викопного палива та коливання цін на енергоносії" і "вже до кінця цього року чи трохи пізніше бути в змозі отримувати газ з інших джерел і позбутися залежності, яку ми бачимо сьогодні".

Він поставив під сумнів пояснення російської сторони щодо причин різкого скорочення поставок газу в Європу.

"Були представлені обгрунтування технічного характеру, але "випадково" по всій Європі спостерігаються раптово скорочення поставок газу", - сказав з посмішкою Шольц. Він зазначив, що такий розвиток подій треба сприймати дуже серйозно, але водночас висловив задоволення, що Німеччина почала "дуже рано" готуватися до подібної ситуації, зокрема, будувати термінали для скрапленого газу на узбережжі та відповідну інфраструктуру, зокрема, в місті Любмін.

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Загалом же, на переконання глави уряду, вихід з енергетичної залежності полягає насамперед у більш швидкому розвитку відновлювальної енергетики. Заради цього вже ухвалено багато законів, зазначив він і додав, що все це створить умови для того, щоб "Німеччина в найкоротші строки перестала потребувати імпорту викопних енергоносіїв і змогла сконцентруватися на відновлювальних".

Шольц констатував, що Німеччина зіткнулася з великими викликами, та закликав промисловість "засукати рукава" з тим, щоб вийти з кризи сильнішою. Він попередив про "постійну спіраль інфляції", яка може стати найбільшою за останнє пів століття.

Попри складнощі для економіки канцлер вважає "безпрецедентно жорсткі" санкції ЄС проти РФ правильними, адже "свобода має свою ціну; демократія, солідарність з друзями та партнерами мають свою ціну". ФРН, наголосив Шольц, "готова заплатити цю ціну".

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